È andata in escandescenza all’interno di un autobus del trasporto pubblico cittadino fermo al capolinea di via Manzoni, rivolgendosi con urla e insulti ai passeggeri e al personale Atp. Una situazione di forte tensione che ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie della Squadra Volante della Questura di Nuoro.

Sono stati attimi concitati questo pomeriggio nel capolinea della centralissima via Manzoni. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma e a mettere in sicurezza la donna, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario dell’ambulanza intervenuta sul posto.

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