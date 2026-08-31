Posada, auto finisce fuori strada: tre feriti, uno è in gravi condizioniPaura lungo la Provinciale 45, dove una vettura ha sbattuto contro il guardrail, per poi ribaltarsi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e anche l’elisoccorso
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Terribile incidente lungo la Provinciale 45, in territorio di Posada.
All’intersezione con viale Italia un’auto, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guardrail, ribaltandosi e finendo la corsa fuori dalla sede stradale.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre dal veicolo i quattro occupanti. Il più grave è stato preso in carico dall’Elisoccorso, mentre due sono stati trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro da due ambulanze del 118.
Successivamente la squadra del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura. In azione anche le forze dell’ordine.
(Unioneonline)