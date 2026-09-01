A Nuoro, le squadre di Abbanoa sono al lavoro per effettuare un intervento di manutenzione urgente sulla condotta distributrice in via Badu e Carros, finalizzata all’eliminazione di una dispersione a causa di una rottura della rete idrica.

Lavori da effettuarsi con la tubatura vuota. Abbanoa quindi ha deciso di sospendere l'erogazione idrica nelle vie interessate: Badu e Carros, via Peppino Mereu e piazza Ferrara dalle 10.30 alle 12.30: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori. Grazie alla distrettualizzazione della rete idrica eseguita da Abbanoa negli ultimi anni, che ha visto l’installazione di diverse apparecchiature di regolazione e manovra delle condotte, non è più necessario sospendere il servizio dai serbatoi principali come avveniva in passato.

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