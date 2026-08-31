Paura questo pomeriggio Casa Ruju, nel quartiere di Santu Predu, dove un incendio è divampato da un cumulo di erba secca all’esterno del muro di confine, fuori dalle proprietà e pertinenza del locale a due passi da casa di Grazia Deledda e dell’ex mulino Galliani, in prossimità dell’ex cabina Enel di viale Ciusa.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale.

Non si registrano feriti né problemi per le persone. Il rogo ha però danneggiato la linea elettrica.

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