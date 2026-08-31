Nuoro, sterpaglie a fuoco: disagi a casa Ruju, danneggiata la linea elettricaNon si registrano feriti né problemi per le persone
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Paura questo pomeriggio Casa Ruju, nel quartiere di Santu Predu, dove un incendio è divampato da un cumulo di erba secca all’esterno del muro di confine, fuori dalle proprietà e pertinenza del locale a due passi da casa di Grazia Deledda e dell’ex mulino Galliani, in prossimità dell’ex cabina Enel di viale Ciusa.
Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale.
Non si registrano feriti né problemi per le persone. Il rogo ha però danneggiato la linea elettrica.