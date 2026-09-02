Paura a Macomer, riparte l’incendio: le fiamme minacciano i binari e la RsaIn azione l'elicottero del Corpo Forestale a Funtana Giaga, la stessa zona colpita ieri. Il fronte del fuoco avanza minaccioso in direzione della linea ferroviaria Arst e della struttura sanitaria
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Paura a Macomer. L’incendio a Funtana Giaga si riaccende. Ieri ha costretto 4 persone ad abbandonare le proprie abitazioni e le bonifiche sono andati avanti fino alle 19. E oggi proprio a Funtana Giaga, nelle campagne di Macomer, c’è stata la riaccensione dell’incendio. Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero leggero arrivato dalla base operativa Cfva di Bosa.
Le fiamme si stanno propagando in direzione della linea ferroviaria Arst e della Rsa limitrofa.