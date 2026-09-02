Paura a Macomer. L’incendio a Funtana Giaga si riaccende. Ieri ha costretto 4 persone ad abbandonare le proprie abitazioni e le bonifiche sono andati avanti fino alle 19. E oggi proprio a Funtana Giaga, nelle campagne di Macomer, c’è stata la riaccensione dell’incendio. Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero leggero arrivato dalla base operativa Cfva di Bosa.

Le fiamme si stanno propagando in direzione della linea ferroviaria Arst e della Rsa limitrofa.

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