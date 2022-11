Interventi alla rete idrica nei comuni di Nuoro e San Teodoro.

L’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, ha dato il via libera ai progetti di risanamento della rete idrica dei due centri per un importo complessivo pari a circa 912mila euro.

I lavori saranno finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020.

L’intervento più cospicuo, pari a oltre 672mila euro, riguarderà la rete idrica del comune di Nuoro, interessata da una dispersione che si attesta intorno al 53% a causa di tubazioni in precario stato di conservazione e non più idonee a garantire il regolare trasporto dell’acqua.

Abbanoa nel corso degli anni ha avviato una campagna di sostituzione delle tubazioni soggette a frequenti rotture che ha visto la dismissione di numerosi tratti di condotta in materiale plastico o in fibrocemento in favore di tubazioni in ghisa sferoidale.

Con quest’ultimo materiale saranno realizzati i 450 metri di nuove tubature e 112 allacci in Piazza Crispi, Piazza Dante, Piazza Dell'Ulivo, Via Carducci, Via Efisio Tola, Via Farina, Via Ferracciu, Via Gattu, Via Monsignor Bua, Via Salaris, Via Papandrea e Via Sulis.

A San Teodoro invece saranno sostituiti circa 260 metri di condotte in acciaio o cemento amianto, con tubazioni in ghisa sferoidale, oltre alla realizzazione di 24 allacci. Le vie interessate dall’intervento, che prevede una spesa complessiva pari a 240mila euro, saranno Via Flumendosa e Via Ciusa.

“Nuoro e San Teodoro – ha detto il presidente di Egas Fabio Albieri – rientrano in un più vasto progetto di riqualificazione idrica che comprende anche i territori di Budoni, Galtellì, Irgoli, Oliena, Orosei e Siniscola. Stiamo via via operando affinché in questa vasta area territoriale dell’Isola si possa mettere un freno alla dispersione e migliorare il servizio idrico ai cittadini”.

(Unioneonline/D)

