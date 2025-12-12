il caso
Nuoro, è emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shoppingAvvistati davanti a un megastore. In precedenza arrivarono all’ospedale
I cinghiali a Nuoro invadono anche cortili delle scuole e negozi, un’emergenza che non si può ignorare.
Negli ultimi mesi il numero di avvistamenti in città è aumentato e qualche giorno fa una famiglia di ungulati in cerca di cibo è stata notata in serata in via don Bosco, tra i clienti che avevano appena concluso i primi acquisti in vista del Natale.
