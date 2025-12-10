Entra al bar, consuma due bevande ma voleva pagarne soltanto una, pretendendo anche il resto. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Macomer per tentata violenza privata e minaccia aggravata.

L'uomo, infatti, al diniego del barista è uscito dal locale e vi è tornato subito dopo, tenendo tra le mani una spranga di ferro, minacciando una ragazza che era intervenuta per difendere il barista. Come se non bastasse, ha tirato fuori la pattadese e l'ha puntata alla gola della ragazza. Solo grazie all'intervento di alcuni avventori è stato evitato il peggio.

La ragazza ha quindi composto il 112 per chiamare le forze dell'ordine e a quel punto l'uomo le ha tirato addosso una bottiglia di vetro, mancandola per un soffio.

L’immediato intervento dei carabinieri della Aliquota Radiomobile di Macomer ha evitato il peggio e ha consentito di bloccare il 42enne, che è stato poi arrestato in flagranza per i reati di tentata violenza privata e minaccia aggravata.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.

