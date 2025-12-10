Notte movimentata nel centro storico di Macomer, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto e danneggiamento aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo avrebbe forzato un’auto in sosta, impossessandosi di alcuni oggetti presenti nell’abitacolo, tra cui un martello frangivetro. Con lo stesso attrezzo avrebbe poi infranto i vetri dello sportello lato guida di sei vetture parcheggiate lungo la pubblica via, a breve distanza l’una dall’altra.

L’allarme è scattato quando una delle vittime, accortasi del danno, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri. La pattuglia, giunta sul posto, ha individuato nei pressi l’unica persona che si aggirava a piedi vicino alle auto colpite. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso del martello, nascosto nella tasca del giubbotto.

Le indagini sono state ulteriormente supportate dalle immagini di una telecamera di sorveglianza che inquadrava alcune delle vetture danneggiate e che, visionate dai militari, hanno fornito elementi ritenuti utili a collegare il 22enne ai fatti appena avvenuti.

Le persone danneggiate hanno sporto denuncia-querela per il furto e i danneggiamenti subiti. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

