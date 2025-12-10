Nuoro si prepara a ospitare un evento unico dedicato alla mixology e alla valorizzazione dei prodotti identitari della Barbagia. Venerdì 12 e sabato 13 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30, negli spazi di Isola di Man al corso Garibaldi 82, arriva il Sardinia Cocktail Festival Barbagia, una due giorni che unisce degustazioni, seminari, creatività e cucina d’autore. L’iniziativa rientra nel progetto Sa Mesa Nostra, promosso da Confcommercio Sardegna con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e in collaborazione con il Museo d’Arte della Provincia di Nuoro, che per l’occasione esporrà alcune opere all’interno del percorso dell’evento. L’obiettivo è valorizzare un fenomeno ancora poco noto: la mixology made in Barbagia, raccontata attraverso i bartender che, dopo esperienze internazionali, hanno scelto di tornare nella loro terra.

Un viaggio sensoriale tra cocktail, cucina e arte

Il festival propone un format innovativo che intreccia degustazioni, momenti formativi, esperienze immersive e arte contemporanea. I visitatori potranno scoprire distillati, essenze locali e ingredienti identitari, mentre sei chef proporranno piatti pensati per accompagnare le creazioni dei bartender, in un dialogo continuo tra cucina e mixology. La prima serata, venerdì, si aprirà alle 17:30 con il seminario “La mixology in Barbagia: produzioni locali e creazione di cocktail”, che vedrà la partecipazione di un enogastronomo e di alcuni bartender professionisti. A seguire, dalle 18:30 alle 20:30, il pubblico sarà guidato in un percorso di degustazione di cocktail abbinati ai piatti preparati da tre chef.

Il giorno successivo, sabato , l’appuntamento delle 17:30 sarà dedicato a un’esperienza interattiva: “Cocktail gamification – crea il tuo cocktail attraverso il gioco”. Ogni partecipante, affiancato da un barman, potrà realizzare un cocktail personalizzato utilizzando essenze e prodotti locali. La serata proseguirà dalle 18:30 alle 20:30 con una nuova sessione di degustazioni, anche in questo caso accompagnata dai piatti di tre chef. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione tramite QR code ufficiale dell’evento.

I protagonisti

A rappresentare la cucina nella serata di venerdì saranno Mauro Ladu dell’Abbamele Osteria di Mamoiada, Salvatore Ticca del Ristorante Shardana e Francesco Fadda del Ristorante NOVA di Nuoro. Le loro creazioni si intrecceranno ai cocktail firmati da Stefano Mereu de Il Mercante, Elias Pintori di Rullo a 2, Simone Saporitu del Central Bar di Orosei e Francesco Floris del locale 9 e Tre Quarti. Sabato toccherà invece agli chef Mattia Ardu del Ristorante Arte e Gusto, Gian Nicola Mula dell’Ispinigoli di Dorgali e Paolo Rubatta del Ristorante Sa Zeminera di Bolotana. A curare la parte mixology saranno Alessandro Carta di El Barrio del Mar, Laura Schirru di Andandy Drink Truck, Franco Goddi e Angelo Murgia del LoLaMundo di Oristano. Nuoro si prepara così a diventare, per un intero fine settimana, la capitale sarda del cocktail d’autore, tra sapori, profumi e suggestioni artistiche.

