Nuovi disagi per i cittadini di Nuoro a causa dell’ennesimo guasto alla rete idrica. Questa mattina è stata infatti rilevata un’improvvisa rottura della condotta in via Calamida, che ha richiesto l’intervento delle squadre di Abbanoa.

Per consentire la riparazione, è stata necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica in via Calamida e via Giulio Carlo Argan. La sospensione dalle 12:30 fino alle 15:30, con conseguenti cali di pressione e interruzioni temporanee.

Abbanoa fa sapere che il servizio idrico verrà ripristinato completamente al termine delle operazioni di riparazione.

