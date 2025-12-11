Nuoro, nuovi disagi per un guasto alla rete idrica: intervento urgente in via CalamidaLa sospensione dalle 12:30 fino alle 15:30
Nuovi disagi per i cittadini di Nuoro a causa dell’ennesimo guasto alla rete idrica. Questa mattina è stata infatti rilevata un’improvvisa rottura della condotta in via Calamida, che ha richiesto l’intervento delle squadre di Abbanoa.
Per consentire la riparazione, è stata necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica in via Calamida e via Giulio Carlo Argan. La sospensione dalle 12:30 fino alle 15:30, con conseguenti cali di pressione e interruzioni temporanee.
Abbanoa fa sapere che il servizio idrico verrà ripristinato completamente al termine delle operazioni di riparazione.