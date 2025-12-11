Ha compiuto ieri il traguardo dei 100 anni. Si tratta di un ex dipendente delle ferrovie, Serafino Sanna, originario di Silanus ma a Macomer da sempre, che ha festeggiato i suoi primi cento anni circondato dall'affetto dei figli, dei nipoti, parenti e amici e ricevuto la visita del sindaco, Riccardo Uda, con l'assessora alla cultura, Fabiana Cugusi.

Serafino Sanna, tiu Finu, ha vissuto la sua vita lavorativa nelle officine delle Ferrovie della Sardegna. Alla sua festa hanno voluto essere presenti il sindaco e l'assessore, che hanno portato a Tiu Finu e alla sua famiglia gli auguri di tutta la comunità macomerese.

Gli è stata consegnata una pergamena ricordo di questo speciale compleanno e la riproduzione della Veneretta di Macomer. Regali consegnati al festeggiato come segno per rimarcare l'importanza di onorare gli anziani, portatori preziosi della storia di tutti.

Serafino Sanna è vedovo di Caterina Aneris e ha ancora tre sorelle viventi, tra cui Andreana (97 anni), Narcisa (93 anni) e Marilena (91).

Il capoluogo del Marghine la prossima primavera festeggerà i 102 di Tonia Giglio e Angela Porcu, quindi altri che stanno per raggiungere questo importante traguardo. "A s'annu chi enid, tiu Finu".

