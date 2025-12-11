Domani mattina, venerdì 12 dicembre, alle 9.30, l’auditorium della scuola di Sa Sedda a Siniscola ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Le parole di Albino Bernardini: racconta la tua storia”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Siniscola attraverso l’assessorato alla Pubblica istruzione, curata dalla Cooperativa servizi bibliotecari e patrocinata dalla Regione, ha coinvolto gli alunni dei due istituti comprensivi di via Gramsci e di Sa Sedda.

La giuria, composta da un membro interno alla scuola e da due esterni, ha valutato con attenzione, originalità e autenticità gli elaborati, riconoscendo nei lavori dei ragazzi la capacità di interpretare e valorizzare i temi cari allo scrittore Albino Bernardini: amicizia, natura, solidarietà, famiglia, rispetto e giustizia.

In totale verranno assegnati sei premi: tre per la sezione Filastrocca/Poesia e tre per la sezione Racconto breve o caviardage. I riconoscimenti consisteranno in buoni libro destinati alle biblioteche di classe o scolastiche, per un valore complessivo di 2.500 euro, a sostegno della lettura e della creatività tra i più giovani.

