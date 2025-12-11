Avrebbe più volte preso di mira la madre, sottoponendola a percosse, minacce e continui episodi di aggressività. È quanto contestato a un uomo di 51 anni arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato.

L’ultimo episodio ha spinto la vittima a chiedere aiuto: dopo essere fuggita di casa e aver trovato rifugio presso una conoscente, la donna si è rivolta ai carabinieri. I militari della Stazione di Silanus sono intervenuti immediatamente e, una volta raggiunta l’abitazione, hanno trovato l’indagato in evidente stato di ebbrezza alcolica. All’interno dell’appartamento erano presenti diverse suppellettili danneggiate, segno della furia dell’uomo.

I carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale del 118. Alla vista dei sanitari, il 51enne avrebbe tentato di aggredire uno di loro, rendendo necessario l’intervento deciso dei militari, che sono riusciti a bloccarlo ed evitare il peggio. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza. La madre è stata assistita e accompagnata in un luogo sicuro, mentre sull’intera vicenda è stata informata l’autorità giudiziaria.

