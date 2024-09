Un operaio forestale di Nuoro ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, uccidendo la moglie – Giusi Massetti, 43 anni – e un’altra persona. Raggiunti dalle pallottole anche i tre figli dell’uomo - compreso un bimbo, ricoverato in gravi condizioni - e un vicino, intervenuto dopo aver udito gli spari.

L’uomo – Roberto Gleboni - ha poi lasciato la sua abitazione in via Ichnusa e si è poi recato in quella della madre, in via Gonario Pinna, ferendo a colpi di pistola, in maniera grave, anche lei.

Poi l’arrivo di polizia e carabinieri. Anche l’uomo avrebbe perso la vita.

- IN AGGIORNAMENTO –

