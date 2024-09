Era laureata in legge da poco più di due anni Martina Gleboni, una delle quattro vittime della strage di stamattina all’alba a Nuoro. La ventiseienne, uccisa dai colpi di pistola del padre Roberto Gleboni, nel 2022 in occasione del titolo aveva dedicato proprio al genitore il traguardo raggiunto: «A mio padre, l'amore più grande della mia vita», aveva scritto. Con una dedica anche per la madre, a sua volta ammazzata stamattina: «A mia madre, che ci ha creduto prima che ci credessi io». Dopo la laurea, Martina Gleboni aveva fatto uno stage in tribunale.

Il padre, Roberto Gleboni, stamattina ha aperto il fuoco contro la figlia, la moglie Giusi Massetti e il figlio Francesco – tutti deceduti – oltre a un altro figlio, alla madre e al vicino di casa Paolo Sanna – ricoverati con gli ultimi due in gravi condizioni e il primo sotto choc ma non in pericolo di vita. L’autore della strage, operaio di Forestas, si è poi suicidato: era già morto all’arrivo delle forze dell’ordine.

