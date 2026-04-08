In bicicletta tra le strade e i vicoli dei quartieri di Seuna e Santu Predu, nel centro storico di Nuoro la Polizia Locale avvia un nuovo servizio pensato per rafforzare la presenza sul territorio, dopo una prima esperienza che aveva già visto l’impiego delle e-bike sul monte Ortobene. È stato attivato da oggi il servizio di controllo del centro storico e di prossimità in bicicletta.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una presenza più capillare e vicina alle esigenze della comunità. Gli agenti, grazie all’utilizzo delle biciclette, potranno muoversi con maggiore agilità tra le vie del centro, raggiungendo più facilmente anche le aree meno accessibili ai mezzi tradizionali. Il servizio punta a garantire interventi più rapidi ed efficaci, rafforzando al tempo stesso il contatto diretto con i cittadini e assicurando una presenza costante e riconoscibile sul territorio.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un’ottica di promozione della mobilità sostenibile, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e valorizzando modalità di spostamento più ecologiche. L’obiettivo è migliorare la sicurezza urbana e la vivibilità degli spazi pubblici, favorendo un rapporto sempre più diretto e collaborativo tra cittadini e istituzioni.

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