Una risoluzione tempestiva dei problemi di approvvigionamento idrico per le circa venti aziende di allevamento che operano in località “Sa Serra”, gravemente danneggiate e investite dal recente incendio che ha polverizzato oltre mille ettari di bosco, macchia mediterranea e soprattutto pascoli.

Incontro propositivo

Con questi obiettivi si è svolto a Nuoro un incontro tra i vertici provinciali di Coldiretti e il commissario del Comune di Nuoro, Giovanni Pirisi, alla presenza pure del comandante della Polizia municipale, Massimiliano Zurru. «Ringraziamo il commissario per la sensibilità e la disponibilità dimostrata per sostenere un settore trainante della nostra economia locale - sottolinea il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra - siamo contenti che sia stata positiva la risposta del commissario che ha confermato la volontà di andare incontro alle esigenze dei produttori coinvolti e garantire il proseguimento delle attività per i prossimi mesi».

L’iter

Dall’incontro nuorese sono arrivate le risposte sperate. D’altronde, le campagne sono in sofferenza, travolte da incendi e siccità. In particolare, nella riunione è stato concordato un aspetto: verrà seguito l’iter delle procedure utili a mappare le aziende e le risorse idriche, in modo da organizzare un centro di raccolta lungo il percorso interessato e in base alle singole necessità. «Adesso auspichiamo che i tempi possano essere celeri per consentire di sostenere le aziende nell’approvvigionamento delle risorse», conclude Alessandro Serra. Per il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis, «è fondamentale la tempestività degli interventi per far superare il prima possibile i gravi problemi alle aziende coinvolte, in modo da non disperdere tutto il loro lavoro».

© Riproduzione riservata