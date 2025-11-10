Madre e figlio, entrambi nuoresi ,sono rimasti ferito questo  pomeriggio a Nuoro, in viale della Resistenza, davanti al negozio Soddu, dove un’auto ha perso il controllo e ha sbattuto contro alcune vetture in sosta.

A bordo c’erano una madre e il figlio: il ragazzo ha riportato un trauma cranico dopo aver sfondato il parabrezza ed è stata trasportato al pronto soccorso  con un sospetto trauma cranico. La madre ha subito un trauma toracico, probabilmente causato dalla cintura di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti 118 e forze le Volanti della Questura, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e le cause della perdita di controllo dell’auto.

