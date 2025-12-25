Un'altra giornata di ricerche di Cristian Carta, il disoccupato di 37 anni di Burcei scomparso da due giorni lasciando la famiglia nella disperazione.

Il giovane è uscito di casa e ha raggiunto la via Delle Ciliegie, facendo perdere poi le sue tracce.

Carta, un metro e 65 cemtimetri di altezza, capelli e barba castani, quando è uscito di casa indossava una felpa grigia, pantaloni scuri e scarpe blu.

Grande la mobilitazione, la prefettura ha fatto scattare il piano per la ricerca delle persone scomparse con la mobilitazione dei carabinieri, dei Vigili del fuoco, dei forestali, oltre a familiari e volontari. Sul posto anche le unità cinofile, i droni e un elicottero partito da Alghero che ha sorvolato il territorio.

Ma dello scomparso ancora nessuna traccia, le ricerche riprenderanno domani mattina.

