Burcei, un elicottero e droni per cercare Cristian Carta: ancora nessuna traccia del 37enneL’uomo è svanito nel nulla da due giorni
Un'altra giornata di ricerche di Cristian Carta, il disoccupato di 37 anni di Burcei scomparso da due giorni lasciando la famiglia nella disperazione.
Il giovane è uscito di casa e ha raggiunto la via Delle Ciliegie, facendo perdere poi le sue tracce.
Carta, un metro e 65 cemtimetri di altezza, capelli e barba castani, quando è uscito di casa indossava una felpa grigia, pantaloni scuri e scarpe blu.
Grande la mobilitazione, la prefettura ha fatto scattare il piano per la ricerca delle persone scomparse con la mobilitazione dei carabinieri, dei Vigili del fuoco, dei forestali, oltre a familiari e volontari. Sul posto anche le unità cinofile, i droni e un elicottero partito da Alghero che ha sorvolato il territorio.
Ma dello scomparso ancora nessuna traccia, le ricerche riprenderanno domani mattina.