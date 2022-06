Pauroso incidente stradale nel Nuorese, lungo la Provinciale 4, tra Austis e Teti.

Coinvolta un’auto guidata da un uomo di 82 anni, che è uscita di strada, ribaltandosi, nella zona di Istecorì.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sorgono e gli operatori del 118, con anche l'elisoccorso.

Il conducente, rimasto ferito in maniera grave, è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in ospedale a bordo dell’elicottero.

In azione anche i carabinieri di Meana Sardo, che hanno effettuato i rilievi e avviato accertamenti per appurare le cause dell’incidente.

(Unioneonline/l.f.)

