Una via maledetta, oramai. Nuovo incidente stradale, questo pomeriggio, poco dopo le 17, in viale Murichessa a Nuoro. A poca distanza dal punto in cui lo scorso 8 giugno aveva perso la vita il centauro Luigi Canna.

Stavolta l’impatto è avvenuto davanti al quartiere di Città Giardino. Il bilancio dello scontro auto-moto è di un ferito grave, trasportato all’ospedale San Francesco.

Un motociclista nuorese di 35 anni non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato importanti traumi agli arti inferiori e la sospetta frattura del bacino.

Alla base della collisione ci sarebbe una mancata precedenza, proprio come accaduto poco più di due mesi fa, nell’incidente in cui ha perso la vita Canna.

La moto, una Honda Cbr, era diretta verso Nuoro. L’utilitaria, invece, guidata da un pensionato, si apprestava a una svolta: stava per imboccare una stradina di penetrazione agraria.

L’impatto è stato violento. Il centauro ha fatto un volo di parecchi metri, è finito in cunetta.

Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118, la Polizia e gli uomini della Municipale per i rilievi.

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