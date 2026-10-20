Nuovi accertamenti della polizia locale sulla tragica caduta costata la vita a Francesco Mureddu, 91 anni, originario di Fonni ma da tempo residente a Nuoro. L’uomo, ricoverato giovedì in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco, è morto nel fine settimana.

Questa mattina gli agenti della polizia locale hanno effettuato alcuni rilievi per approfondire la ricostruzione dell’accaduto, avvenuto intorno alle 13 di giovedì in via Manzoni, a poca distanza da una banca. Secondo quanto ricostruito finora, l’anziano, che si muoveva con l’aiuto di un tutore, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente e battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Mureddu era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco con un’ambulanza del 118, scortata da un’auto della polizia locale. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi, anche a causa del violento trauma cranico riportato nella caduta. I primi accertamenti, avrebbero fatto propendere per un incidente autonomo.

La ricostruzione della dinamica resta al centro delle verifiche della polizia locale, impegnata a chiarire ogni aspetto dell’incidente che si è concluso con la morte dell’anziano.

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