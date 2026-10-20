La macchina organizzativa per affrontare le festività natalizie si è messa in moto. Da subito si punta alla creazione di un luogo di incontro per la comunità durante le festività, valorizzando le attività locali, le tradizioni e le produzioni del territorio. E' il Villaggio di Natale, promosso dal Centro Commerciale Naturale, assieme ad altre attività associate, con un progetto che nasce con la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni culturali e sportive di Macomer. Una iniziativa che punta a creare un luogo di incontro per la comunità durante le festività di fine anno, valorizzando le attività locali, le tradizioni e le produzioni del territorio. Il Villaggio di Natale sorgerà all'interno delle ex caserme Mura e sarà operativo a partire dall’8 dicembre, fino al 6 gennaio. Il progetto comprende una pista di pattinaggio di 200 metri quadrati, casette in legno destinate ad attività commerciali, artigianali e agli hobbisti, allestimenti luminosi e un programma di iniziative rivolte a bambini, famiglie e visitatori. Il progetto nasce dalla volontà dei soci del Centro Commerciale Naturale, approvandolo quasi all'unanimità, favorendo il coinvolgimento delle realtà associative cittadine.

Il calendario degli eventi è in fase di definizione. L'iniziativa comprende serate a tema, degustazioni di piatti e vini tipici locali, appuntamenti culturali, musica, spettacoli e attività per bambini. Il contributo delle associazioni culturali e sportive sarà parte del percorso di costruzione del programma.Oltre al Villaggio di Natale, il CCN intende promuovere altre iniziative che coinvolgeranno tutti gli associati. È prevista la realizzazione di kit natalizi con buoni acquisto e gadget, attraverso i quali le attività aderenti potranno omaggiare i propri clienti. Un gesto di attenzione e ringraziamento, pensato anche per incentivare gli acquisti nei negozi locali e rafforzare il legame tra le attività e la comunità.

«L’obiettivo- dice Daniele Pisanu, presidente del centro Commerciale Naturale- è dare forma a un Natale condiviso, capace di animare la città e valorizzare le energie, le competenze e la partecipazione della comunità di Macomer e dei paesi limitrofi».

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