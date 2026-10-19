Siniscola, colpì un’anziana con un cric per un parcheggio: arrestato 76enneEra stato fermato nel novembre 2024 per tentato omicidio
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La Polizia di Stato di Siniscola ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di sorveglianza di Sassari, a carico di un 76enne di Siniscola accusato di lesioni personali.
Il provvedimento è stato eseguito dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola e dispone l’espiazione della pena residua di un anno, sei mesi e 19 giorni.
L’uomo era stato arrestato a novembre 2024 per tentato omicidio per aver colpito con un cric un’anziana donna al culmine di una lite per un parcheggio nell’area di sosta di un supermercato.
Il 76enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
(Unioneonline)