A Bolotana è vera emergenza. Un’emergenza sanitaria, per essere precisi, che ha costretto il sindaco a chiedere un urgente intervento per far fronte ad una situazione diventata ormai insostenibile. La grave carenza di medici di base costringe numerosi cittadini a recarsi nei comuni limitrofi e nei centri urbani importanti, anche per ottenere una prescrizione farmacologica o un’impegnativa.

Tante le difficoltà, tante le proteste e tanti i disagi, soprattutto per le persone anziane e affette da patologie croniche, che necessitano di assistenza continuativa e incontrano maggiori ostacoli negli spostamenti. «In qualità di sindaco e di autorità sanitaria locale, nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela della salute della comunità amministrata», scrive Francesco Manconi, «segnalo la grave situazione di disagio determinata dalla carenza di medici di medicina generale. La comunità necessita di un punto di riferimento sanitario accessibile, in grado di assicurare l’assistenza di base, le visite mediche, le prescrizioni di farmaci e l’accesso agli accertamenti diagnostici e alle visite specialistiche».

Da qui la richiesta di un urgente riscontro scritto, sulle misure che si intendono adottare per garantire l’assistenza sanitaria di base alla popolazione, specificando le soluzioni organizzative previste. «Anche temporanee, e i relativi tempi di attuazione», scrive il sindaco, «si sollecita un tempestivo intervento, volto a dare una risposta concreta ai bisogni di salute dei cittadini e ad assicurare la continuità assistenziale sul territorio comunale».

La lettera del sindaco è stata inviata al distretto sanitario di Macomer, alla Asl di Nuoro, quindi all'assessora ad interim e presidente della Regione, Alessandra Todde.

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