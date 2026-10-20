La grande attesa e le incertezze sono finite. Si riparte nuovamente dalla storico Cine-Teatro "Costantino". La sala riapre venerdì, con la nuova programmazione della stagione cinematografica, mentre il 19 dicembre si ricomincia con la ormai tradizionale stagione teatrale, col Cedac. Ad ospitare entrambe le manifestazioni, ancora una volta, è stato scelto lo storico cinema teatro "Costantino", che tornerà ufficialmente ad essere il punto di riferimento culturale, dopo circa un anno di incertezze, per rilanciare la programmazione culturale nella sua complessità, (con il teatro Cedac, attività che compie ben 37 anni) e quella cinematografica, che oltre interessare la cittadina, coinvolgerà l'intero territorio, andando oltre i confini del Marghine. E' stato quindi trovato l'accordo tra il Comune e la proprietà del "Costantino". Ad annunciarlo è l'assessore alla cultura Rita Atzori, che dice: "grazie alla scelta e l'impegno del Comune, ripartiamo col CineMacomer. Si inizia venerdì prossimo (il 23 ottobre), con la nuova programmazione cinematografica e si proseguirà con la stagione teatrale, con la tradizionale presenza del Cedac Sardegna, a partire dal prossimo 19 dicembre. Dopo mesi di incertezze il Comune ha rinnovato, in termini vantaggiosi, la convenzione con la proprietà del cinema teatro Costantino". Una convenzione che appariva non scontata, dopo la scadenza della convenzione avvenuta alcuni mesi fa. Lo storico spazio riprenderà quindi la propria attività, sia dal punto di vista cinematografico, (con la proiezione di film italiani e internazionali), sia dal punto di vista teatrale, salvando e garantendo la continuità delle stagioni culturali cittadine. "Il programma con tutti gli appuntamenti- dice Rita Atzori- sarà annunciato a novembre nel corso di una conferenza stampa". La notizia viene accolta con soddisfazione in tutto il territorio.

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