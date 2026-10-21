Due grosse piantagioni di marijuana sono state sequestrate dai carabinieri nel Nuorese, per un totale di quasi 3mila piante.

La prima è stata scovata nelle campagne di Onanì, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bitti, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, ha individuato dopo servizi di osservazione un’area molto estesa adibita a coltivazione illegale di cannabis.

Erano circa 1.900 le piante, nascoste tra la fitta vegetazione, quasi pronte per la raccolta. Sorpresi in flagranza anche due uomini intenti a prendersi cura delle piante, sono stati arrestati in flagranza. Un altro soggetto, ritenuto complice dei due, è stato sottoposto a obbligo di dimora. Sigilli anche al sistema di irrigazione, che è stato completamente smantellato.

A Lula invece, i carabinieri della locale Stazione, hanno individuato un’altra piantagione composta da circa mille piante. Un uomo è stato deferito in stato di libertà.

Tutte le piante sono state estirpate per la successiva distruzione.

(Unioneonline)

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