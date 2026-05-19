Ci sarà anche il Comitato Sos Barbagia-Mandrolisai, al vertice convocato per domani (ore 15) all’assessorato regionale alla Sanità dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

Nel corso della tavola rotonda a cui parteciperanno i Comitati di tutta l’isola verrà fatto «il punto sul lavoro svolto fino ad oggi» e sarà condiviso «lo stato di avanzamento delle attività e confrontarsi sulle azioni attualmente in essere, nonché sui prossimi passaggi operativi», come sottolineato dal capo di gabinetto della presidenza Stefano Ferreli nella convocazione diramata ai Comitati.

Dal comitato Sos, da tempo impegnato nel presidio permanente all’ospedale San Camillo di Sorgono, l’accento ad un incontro essenziale, soprattutto per il futuro dei piccoli ospedali: «Percepiamo», dicono gli attivisti, «non vi sia la giusta attenzione e quasi nessuna delle criticità è stata affrontata. Il reparto per acuti è allo stremo e conta sull'apporto di due medici ormai prossimi alla pensione».

Ma i problemi sarebbero più ampi del previsto: «Sono ancora in corso i lavori per avviare l'ospedale di Comunità e non si hanno notizie di quale personale andrà a gestirlo», dicono da Sos per poi precisare: «Se nella migliore delle ipotesi si trovassero delle figure adatte, temiamo che l’altra parte dell'ospedale non possa essere pienamente operativa».

E sulle Case di Comunità in fase di apertura in più zone del territorio, gli attivisti rilanciano: «Non abbiamo alcuna comunicazione sul futuro di queste strutture. Sappiamo solamente che ci dovrebbero prestare servizio i medici di famiglia, mentre l’unica cosa che procede sono i lavori in corso».

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