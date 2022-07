Accorpamento temporaneo, con carattere di urgenza, delle unità operative di Medicina e Nefrologia e dialisi, per l’attività di degenza ordinaria, all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Alla base della disposizione, firmata da Grazia Cattina, direttrice del Pou Asl Nuoro, si legge in una nota, l’esigenza di “assicurare la continuità assistenziale nelle unità di Medicina, Geriatria e Nefrologia”, motivo per cui viene chiesta l’integrazione, “mediante turnazione condivisa, della equipe medica dell’Uo di Nefrologia e dialisi (limitatamente ai 4 medici turnanti nelle 24 ore) con l’equipe dell’Uo di Medicina, con previsione di svolgimento dell’intero orario di servizio nel contesto del reparto dell’Uo di Medicina e contribuzione alla guardia interdivisionale con l’Uo di Geriatria”.

Il documento precisa anche che “analoga integrazione è da disporsi per il personale infermieristico e di supporto operante nel reparto di degenza ordinaria dell’Uo di Nefrologia e dialisi”.

La direttrice invita quindi i direttori di medicina, Geriatria, Nefrologia e dialisi a provvedere “affinché si velocizzino, qualora ne sussistano le condizioni, le attività di: dimissione, dimissione protetta o trasferimento di pazienti presso altre strutture, al fine di garantire nei reparti delle UUOO di Medicina o Geriatria la disponibilità di posti letto per i pazienti non dimissibili dell’UO di Nefrologia che saranno accolti nelle stesse come ospiti”.

Trasferimento che, “con temporanea sospensione delle attività di degenza ordinaria nel reparto di Nefrologia, è da prevedersi per la data del 4 luglio”, giorno a partire dal quale “i ricoveri di competenza dell’Uo di Nefrologia sono da disporsi nell’Uo, ma i pazienti sono assistiti ‘in appoggio’ nel reparto di Medicina”.

