«Nulla cambia nella gestione di Màstros in Nugoro rispetto agli anni passati». A precisarlo è l’assessore alle Politiche produttive Pino Mercuri, intervenuto per fugare dubbi e polemiche sorte negli ultimi giorni riguardo agli orari della manifestazione.

In un comunicato ufficiale l’amministrazione comunale ricorda gli orari previsti per l’edizione di quest’anno: sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 21. Tali orari, si specifica, riguardano esclusivamente la gestione degli eventi organizzati dal Comune. Non esiste invece alcun divieto di somministrazione oltre questi limiti. Gli operatori potranno continuare a servire cibi e bevande, secondo quanto stabilito dal disciplinare sottoscritto al momento della domanda di partecipazione, fino alle ore 23 sia il sabato che la domenica.

Per le attività commerciali, invece, resta valido l’orario di chiusura delle 24, come previsto dalla normativa vigente. «Nella gestione di una manifestazione come Màstros - sottolineano il sindaco Fenu e l’assessore Mercuri - prima ancora di parlare di regolamenti è necessario usare il buonsenso, trovando un equilibrio tra il programma di eventi e la legittima richiesta di quiete nelle ore notturne da parte del quartiere».

«Siamo convinti - proseguono - che gli orari individuati rappresentino il giusto compromesso per permettere ai residenti di riposare serenamente e, allo stesso tempo, ai visitatori di godere appieno della ricca proposta culturale ed enogastronomica che la città offrirà nelle due giornate di festa».

