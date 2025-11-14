Mastros in Nuoro, critiche sugli orari di chiusura: «Scelta penalizzante per artigiani e commercianti»A sollevare il caso è Francesca De Ambrosis, consigliera comunale di Forza Italia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La decisione dell’amministrazione comunale di porre limiti agli orari di apertura delle attività durante Mastros in Nuoro 2025 del prossimo weekend sta generando malumori e preoccupazioni. Secondo molti operatori, la scelta rischia di penalizzare artigiani, commercianti e attività di somministrazione che ogni anno contribuiscono a rendere viva la manifestazione.
A sollevare il caso è Francesca De Ambrosis, consigliera comunale di Forza Italia, che ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e alla Giunta per chiedere spiegazioni riguardo alla decisione di anticipare la chiusura degli spazi espositivi e delle attività, fissata alle 21 per il sabato e alle 22 per la domenica. Secondo De Ambrosis, si tratta di orari molto restrittivi, anche rispetto alle scorse edizioni, che potrebbero ridurre l’afflusso dei visitatori e incidere negativamente sulle realtà economiche coinvolte.
Nell’interrogazione, la consigliera chiede all’Amministrazione quali siano le motivazioni tecniche o di sicurezza che hanno portato a questa scelta, se vi sia stato un confronto preventivo con operatori e associazioni di categoria e se l’Amministrazione sia disponibile a rivedere la decisione o a concedere eventuali deroghe per permettere alla manifestazione di esprimere appieno il proprio potenziale.
«La sicurezza e l’ordine pubblico sono valori fondamentali» sottolinea De Ambrosis, «ma possono essere garantiti senza limitare un evento così importante per la città, che rappresenta una vetrina per le eccellenze artigiane e un motore economico significativo per Nuoro».
La consigliera invita quindi il Comune ad aprire un confronto reale con tutte le realtà coinvolte, con l’obiettivo di individuare una soluzione più equilibrata e condivisa.
«Mastros deve essere un’occasione di crescita per tutti, non un’occasione mancata» conclude.