Numerosi controlli sono stati eseguiti dai poliziotti della Sezione Volanti negli istituti scolastici di Nuoro, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione e prevenzione del traffico di stupefacenti e alla diffusione in particolare tra i più giovani.

Le operazioni sono state svolte con l’ausilio di Violet, il pastore tedesco in forza alle unità cinofile della questura di Oristano, ed estese alle aree frequentate dai ragazzi in città come le fermate degli autobus e le piazze.

Ulteriori attività proseguiranno nei prossimi giorni in provincia.

