Si è allontanato nella serata di ieri dalla zona della Marina di Orosei e da allora non si hanno più sue notizie. Sono ore di apprensione per un 22enne di nazionalità maltese, al centro di un’intensa attività di ricerca coordinata dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Orosei.

A lanciare l’allarme il comune di Orosei. Alle operazioni partecipano le Forze dell’Ordine, i volontari della Protezione Civile di Orosei e i Barracelli, impegnati nelle perlustrazioni del territorio nel tentativo di rintracciare il giovane. Al momento della scomparsa indossava un costume da bagno a pantaloncino con sfondo nero e motivi multicolore.

È alto circa 1,70 metri, ha corporatura magra, carnagione abbronzata, capelli castani di media lunghezza e occhi castani. Le autorità invitano chiunque lo abbia visto o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112. Ogni segnalazione, anche se apparentemente di scarsa importanza, potrebbe rivelarsi determinante per il buon esito delle ricerche.

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