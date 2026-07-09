Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del 22enne originario di Malta, scomparso dalla serata di ieri a Orosei. Dopo l’appello lanciato nel primo pomeriggio dall’amministrazione comunale e la mobilitazione delle squadre di soccorso, il giovane è stato ritrovato.

A dare la notizia è stata la stessa amministrazione con un comunicato ufficiale: «Siamo lieti di comunicare che la persona scomparsa nella serata di ieri è stata ritrovata».

Nel messaggio, il Comune ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alle operazioni di ricerca: le Forze dell’Ordine, coordinate dalla Stazione dei Carabinieri di Orosei, i Barracelli, i volontari della Croce Bianca e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con grande professionalità, impegno e spirito di servizio.

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