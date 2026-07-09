Borore, il Comune aderisce alla “rottamazione quinquies” delle cartelle esattorialiIl provvedimento viene applicato in maniera specifica ai carichi pendenti relativi a tributi locali, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative dell’Amministrazione locale
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Il Comune di Borore aderisce alla rottamazione quinquies, quindi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Si tratta di una misura di tregua fiscale, che offre ai cittadini la possibilità di sanare la propria posizione debitoria riducendo drasticamente i costi accessori accumulati nel tempo.
Il provvedimento viene applicato in maniera specifica ai carichi pendenti relativi a tributi locali, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative del Comune di Borore che risultano affidati alla agenzia di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Chiunque usufruirà di questa opportunità beneficerà dell'abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e degli interessi di dilazione. C'è solo l'obbligo del pagamento della quota capitale del debito originario e delle eventuali spese legate alle procedure esecutive o di notifica.
I cittadini interessati dovranno presentare la propria domanda di adesione a partire dal 16 ottobre, fino al 15 dicembre di quest'anno. Il processo si concluderà il 31 marzo del prossimo anno, termine ultimo entro il quale andrà effettuato il pagamento in un'unica soluzione oppure il versamento della prima rata del piano di ammortamento. Gli aspetti operativi non competono gli uffici comunali, ma la procedura è affidata in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate.