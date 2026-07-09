È morto improvvisamente a Barcellona Bachisio Falconi, ex consigliere regionale della Sardegna, ex sindaco di Fonni, imprenditore e figura storica del settore turistico isolano.

Aveva 75 anni ed è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella città catalana. La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Fonni e in tutta la Sardegna. Falconi era il padre della sindaca di Fonni, Daniela Falconi. Imprenditore visionario e amministratore di lungo corso, Bachisio Falconi ha legato il proprio nome allo sviluppo turistico della Barbagia e del nord Sardegna.

Storico patron dell’Hotel Taloro, sulle sponde del lago Gusana, è stato tra gli ideatori del progetto Fattorie Gennargentu, contribuendo alla valorizzazione del territorio attraverso un modello di turismo legato alle tradizioni e all’ambiente. Nel corso della sua attività imprenditoriale è stato anche proprietario di un villaggio vacanze a Budoni, successivamente ceduto a Ventaclub, ha investito nelle Terme di Casteldoria e, più recentemente, stava seguendo un nuovo progetto turistico con un resort nell’area di Badesi.

Nato a Fonni il 17 gennaio 1951, dopo il diploma di perito chimico all’Istituto industriale di Cagliari aveva intrapreso gli studi in Biologia, interrotti per dedicarsi all’attività alberghiera. Parallelamente aveva maturato una lunga esperienza politica e amministrativa. Dirigente del Pds, componente del Comitato regionale e della Consulta nazionale del Turismo, è stato consigliere comunale di Fonni per diciannove anni consecutivi e sindaco del paese fino al 1993, guidando una giunta di centrosinistra. Nel 1991, scampò ad un agguato a fucilate. Prima dell’approdo in Consiglio regionale aveva ricoperto anche l’incarico di presidente del Consorzio Imbrifero Montano del Taloro.

Eletto consigliere regionale nel collegio di Nuoro con il gruppo dei Democratici di Sinistra, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: è stato segretario della III Commissione, componente della VI Commissione, segretario della II Commissione nella giunta Floris e segretario della Commissione d’inchiesta sull’EMSA, distinguendosi in particolare per il lavoro sui temi del commercio, dello sviluppo economico e del turismo. Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia. Le parrocchie di San Giovanni Battista e di Santa Maria dei Martiri di Fonni hanno espresso il proprio cordoglio con una nota: «Come comunità cristiana di Fonni esprimiamo alla nostra sindaca Daniela Falconi e a tutta la sua famiglia vicinanza e solidarietà per la perdita improvvisa del padre Bachisio. Assicuriamo ancora le nostre preghiere in questo tempo di prova e di dolore». La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità fonnese e nel mondo dell’imprenditoria turistica sarda, settore nel quale è stato tra i protagonisti per decenni, affiancando all’impegno politico una costante attività di promozione e valorizzazione del territorio.

© Riproduzione riservata