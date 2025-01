La giornata di oggi è stata segnata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse in tutto il territorio della provincia di Nuoro. A partire dalle prime ore della mattina, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è stato impegnato in oltre 30 interventi a causa dell’ondata di maltempo, con forti venti e piogge che hanno creato disagi e situazioni di pericolo.

Intervento su un palo

Le aree più colpite sono state Nuoro e Tortolì, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per mettere in sicurezza pali, cornicioni e alberi pericolanti, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza dei cittadini. In particolare, si sono registrati numerosi incidenti stradali dovuti alle condizioni critiche delle strade, rendendo necessarie operazioni di soccorso e gestione del traffico. Un episodio particolarmente rilevante si è verificato a Orgosolo, dove un pino di grandi dimensioni è caduto su un chiosco, danneggiando gravemente la struttura.

Incidente sulla 131 dcn

Un altro intervento significativo ha avuto luogo lungo la statale 131 Dcni, dove un incidente stradale ha richiesto il trasporto di due persone coinvolte al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro per accertamenti medici. Su disposizione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna e in coordinamento con la Prefettura, il dispositivo di soccorso è stato potenziato per fronteggiare al meglio le emergenze.

È stata attivata la colonna mobile regionale, un ulteriore supporto per garantire una risposta rapida ed efficace durante l’intera durata dell’allerta meteo. Le autorità locali raccomandano massima prudenza e di seguire scrupolosamente le ordinanze emanate dai Sindaci. In caso di emergenze o situazioni di pericolo, si invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

