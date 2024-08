Era sopravvissuto alla violenza che aveva ucciso la sua fidanzata, Romina Meloni, colpita a morte del suo ex. Ma un malore ieri non gli ha lasciato scampo. Gabriele Fois, nuorese di 54 anni, è crollato davanti alla tabaccheria dove era andato per comprare le sigarette. È successo nel cortile antistante la rivendita Tabacchi Senatore in via Senatore Monni. Purtroppo sono stati vani i tentativi di rianimarlo, effettuati dal personale del 118 giunto in pochi minuti dal vicino ospedale San Francesco.

Il dolore

La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro di Nuoro in poche ore, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Effettivamente Gabriele Fois aveva ripreso a vivere serenamente negli ultimi anni, dopo aver vissuto una tragedia che l’aveva visto, suo malgrado, protagonista e l’aveva toccato nel profondo.

Il femminicidio

Il 31 marzo 2019 la fidanzata di Fois, Romina Meloni, allora 49enne, di Ozieri, era stata vittima di un femminicidio. Il suo ex compagno Ettore Sini, tutt’ora detenuto e condannato a 28 anni di carcere, era entrato di forza nella sua casa e le aveva sparato a bruciapelo, uccidendola sul colpo. Successivamente aveva rivolto l’arma verso Gabriele Fois sparando ancora e ferendolo alla testa. L’assassino si era allontanato convinto di aver ucciso due persone, ma Fois dopo alcune settimane di coma aveva ripreso conoscenza ed iniziato un lungo percorso di recupero. Da allora, faticosamente, aveva ripreso una vita normale.

