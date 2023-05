Bloccati per tre anni dall'emergenza pandemica, a Macomer riparte il Forum Giovani con un nuovo direttivo, che mira a organizzare manifestazioni in grande stile, anche di respiro europeo, a partire dalla prossima estate. Dopo sette anni lascia la carica di presidente Umberto Guiso, candidato alle prossime elezioni comunali. Al suo posto è stato eletto Fabio Lotta, 22 anni, impiegato in una azienda produttiva di Macomer. Vice presidente è stata invece eletta Giada Pischedda, 21 anni, studentessa universitaria a Cagliari. I nuovi segretari sono invece Vittorio Canu, 23 anni, (lavora e studia a Milano), quindi Francesca Spada, 22 anni, che studia a Milano.

Il Forum Giovanni è stato costituito 9 anni fa, grazie all'iniziativa dell'assessorato comunale alla Cultura e dell'intera giunta comunale. È l'unico Forum Giovani istituzionalizzato, attraverso il quale i giovani di Macomer hanno l'opportunità di incidere realmente sulla politica locale e la vita cittadina, con proposte e pareri che il consiglio comunale ha l'obbligo di visionare. In nove anni di attività l'organismo è riuscito a coinvolgere nelle varie iniziative più di 50 ragazzi, mentre nelle attività i giovani che sono stati coinvolti sono centinaia.

Il prossimo mese il nuovo direttivo potrà comunicare le nuove iniziative per il 2023. «Dopo tre anni di inattività dovuti alla pandemia legata al Covid, vogliamo dare una svolta decisiva all'attività del Forum – racconta il neo presidente, Fabio Lotta – e stiamo pensando manifestazioni sportive per i mesi estivi, coinvolgendo tutti, quindi anche diverse associazioni locali. Stiamo anche portando avanti progetti Erasmus, a livello europeo. Il Covid ci ha bloccati per tre anni, quindi impedito di organizzare e svolgere qualsiasi attività. Ora vogliamo rimetterci in gioco, iniziando proprio da dove ci eravamo lasciati, tre anni fa».

© Riproduzione riservata