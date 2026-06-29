È successo ancora una volta stamattina, ma si ripete ormai da qualche tempo. Il pullman dell'Arst, quello di linea, che viaggia la mattina, che trasporta lavoratori, studenti e bagnanti, stamattina non è passato, lasciando a terra i passeggeri, che si sono dovuti arrangiare o con mezzi propri, oppure rinunciando al viaggio.

Un grave disservizio che si ripete ormai da tempo. Alle proteste dei passeggeri, viene risposto che l'Arst a Macomer dispone di pochi mezzi e spesso deve utilizzare quelli ormai vecchi e inefficienti. Spesso si viaggia in condizioni precarie, senza l'aria condizionata e con odori insopportabili.

Nei giorni scorsi qualcuno ha avvisato anche le forze dell'ordine, ma nulla sembra sbloccare questa situazione. Un gruppo di passeggeri ora si rivolge direttamente alla Regione, con una denuncia ben dettagliata. I disservizi sarebbero presenti anche sulla linea ferroviaria per Nuoro.

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