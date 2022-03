Lo sciopero degli autotrasportatori arriva anche a Nuoro, dove per domani mattina, 18 marzo, è in programma una manifestazione nei punti nevralgici della città.

Il dirigente della polizia municipale Gioni Biagioni, ha emesso un'ordinanza che disciplina la circolazione stradale e la sosta nelle vie interessate dal corteo, che sarà aperto da dieci motrici senza rimorchio.

Dalle 7.30 alle 15 è vietata la circolazione temporanea, limitatamente al passaggio del corteo pubblico, agli automobilisti in viale Sardegna, via Lucania, via Lamarmora, via IV novembre, via Deffenu e via Dante.

Disposto anche il divieto di sosta in via Lamarmora nell'intersezione con le vie Veneto, Deffenu, Dante e Roma e il divieto di transito e sosta in piazza Italia.

