Con lo speciale "Max Forever", domani sera si da il via alla originale manifestazione culturale, "Festival Acustica", ideato e curato dall’associazione culturale Maart, dedicata a musica, arte, moda, pittura, lettura, cibo e cultura in generale. Tutto si svolgerà nel centro intermodale passeggeri, dove, per circa un mese, si incontreranno musicisti, cuochi, pittori e artisti per un cocktail di arte varia completamente e rigorosamente acustica. Tutto si svolge in uno scenario suggestivo, dove la musica è di casa, così anche la cultura, oltre che un pezzo di storia, legata agli strumenti musicali vintage e agli apparecchi televisivi, che faranno da contorno alla manifestazione.

Un festival altamente culturale, che si arricchisce di suggestivi video mapping, che trasformano gli spazi in tele dinamiche, fondendo il suono e le immagini in un viaggio creativo e immersivo. Si inizia con una prelibata anteprima, con "Max Forever", quindi un gruppo di musicisti che da qualche tempo interpretano gli 883, Max Pezzali, in un intervista, a cui partecipano i musicisti Paolo Zizi, Gianluigi Mannea, Sandro Pireddu, Aldo Turini, Sara Pireddu, Fabio Castia e Fabio Mastino. Curato da Azzurra Lochi, si leggeranno alcuni brani del libro di Max Pezzali, "I cowboy non mollano mai".

Tutto sarà Acustica, con una importante anteprima che si concluderà con delle degustazioni curate da Gianluca Taccori. «Il festival costituisce soprattutto un momento di incontro e elevato spessore culturale- dice il presidente di Maart, Marco Benevole- una manifestazione che va oltre il classico concerto e le manifestazioni culinarie e artistiche».

© Riproduzione riservata