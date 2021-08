È morto a 57 anni per un tragico incidente sul fiume, Genesio Demuro. L’uomo di 57 anni di Meana Sardo era andato con degli amici a pesca ieri sera, per un po’ di divertimento e forse anche per prendere un po’ di fresco, considerato il caldo di cui non sono immuni nemmeno i paesi del Mandrolisai. È poi scomparso in uno specchio d’acqua del fiume “Araxisi”. Da lì immediata la richiesta di soccorso dei suoi due compagni di pesca.

Sul luogo, in località “S’iscra ‘e su rubu”, è intervenuta subito una squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono.

L’uomo è stato recuperato privo di vita dalla squadra di soccorso. I carabinieri di Meana Sardo, intervenuti anch’essi sul posto insieme a Vigili del Fuoco e servizio sanitario, stanno indagando sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Demuro.

© Riproduzione riservata