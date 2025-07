La statale 131 sarà riaperta al traffico non prima della 20 o le 21 di questa sera. Per l'intera giornata il traffico è stato deviato in direzione Cagliari in strade secondarie, quindi dal bivio di Semestene e seguendo la provinciale che collega Pozzomaggiore con la 129 bis (la Macomer-Bosa), vicino a Macomer, dove c'è stato un altro incidente, con un grosso mezzo che si è incastrato sotto un ponte ferroviario, danneggiandolo e impedendo quindi il passaggio del trenino verde.

Per questo il traffico ha subito un ulteriore grave rallentamento, con gli automobilisti fermi sotto il sole cocente, in attesa per ore. Anche il traffico proveniente da Cagliari è stato deviato a Tossilo, verso Macomer, quindi per proseguire nella provinciale per Pozzomaggiore, fino al bivio di Bonorva.

La 131 sarà riaperta in serata, ma la sola corsia di marcia in entrambe le direzioni, quindi rimangono chiuse le corse di sorpasso, dove i danni causati sono ingenti e la strada va ripristinata e messa in sicurezza. Tutto il traffico rimane comunque deviato, in direzione nord all'altezza di Birori, per la statale 129. Per la deviazione in direzione sud, viene fatta al bivio di Cossoine, per la provinciale 292 o al bivio di Bonorva.

