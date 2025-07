Un violento incidente è avvenuto attorno alle 9.30 di stamattina sulla statale 131, in territorio di Macomer all’altezza di Campeda. Un camion, per cause ancora da chiarire, al chilometro 150 in direzione Cagliari ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su uno dei new jersey presenti ai bordi della carreggiata.

Il camion distrutto a seguito dell'incidente sulla 131 all'altezza di Campeda

Il camion è andato completamente distrutto e ha invaso la corsia, senza coinvolgere altri veicoli. A intervenire per primo sul posto il personale dell’Anas, seguito dai vigili del fuoco. È poi arrivato anche l’elisoccorso per il conducente del mezzo.

L'arrivo dell'elisoccorso dopo l'incidente sulla statale 131 a Macomer

Nell’impatto, è stato danneggiato anche il guardrail che divide le due corsie. Per questo motivo, anche il traffico direzione Sassari è fortemente rallentato. Al momento, la circolazione direzione Cagliari è interrotta mentre direzione Sassari prosegue solo sulla corsia di marcia.

