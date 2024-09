Nuoro risulta la provincia d'Italia peggiore per omicidi volontari consumati, 3,9 ogni 100mila abitanti. Seconda Enna. È quanto emerge dall'Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, su dati del Viminale, che ha stilato una classifica che vede la città sarda con un primato per nulla invidiabile.

Il capoluogo barbaricino è anche secondo in Italia nella speciale classifica degli omicidi colposi da incidente stradale, quarto per gli omicidi colposi. Tra i dati che creano allarme, il sesto posto per il danneggiamento a seguito di incendio, settimo per i reati riguardanti gli stupefacenti. Nella top ten anche per le rapine agli uffici postali. Balzo in avanti, al 71 esimo posto per quanto riguarda i reati di stampo mafioso. Ma non si ruba: Nuoro è al 103 esimo posto per i furti, terzultimo in Italia.

Nel resto dell'Isola con 2.358 denunce e (1.510,8 per 100mila abitanti) e un indice di 36, Oristano è tra le province e città metropolitane più sicure in Italia. Risalendo nella graduatoria Cagliari si piazza al 94/o posto con 19.957 reati denunciati (2.565,4 per 100mila/ab.) e un indice di 36, quindi Nuoro (86/a) con 5.524 denunce (2.670,6 per 100mila /ab.) e un indice di 18. Infine Sassari, la città che secondo la classifica, è la peggiore in Sardegna al 66/o posto con 14.691 denunce (3.000,4 per 100mila abitanti) e un indice di 29.

