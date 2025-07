Una notte di festa, il coinvolgimento dell'intera cittadina,. Tutti insieme, in due distinte manifestazioni. Tanto cibo, tanto vino e tanta birra artigianale, formaggi, miele e tanti altri prodotti locali, con la cucina tradizionale e tanta musica, in una quindina di stand, allestiti al punto giusto. Un successo. C'è stata molta partecipazione alla Notte Gialla, la manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale, dell'amministrazione Comunale e Coldiretti, con Campagna Amica. Molte persone sono uscite per godersi le varie attività e l'atmosfera festosa, che si è svolta nella centralissima Piazza dei Caduti.

Un evento importante che ha attratto molte persone, sia residenti che gente venuta da fuori. «Un'occasione per vivere la cittadina in modo diverso- dice Fabiana Cugusi, assessore al commercio e cultura- tanta musica e shopping e intrattenimento per tutte le età. Tanta voglia di stare insieme. Una grande festa, con la riuscitissima collaborazione tra il Centro Commerciale Naturale, il Comune e Coldiretti, che ha dato i suoi frutti. Un patto vincente per promuovere la nostra cittadina e le sue varie attività commerciali e produttive. Per ore la gente si è divertita, si è stati insieme, anche grazie. Tanta la partecipazione, con la gente che ha potuto scegliere tra i quattordici stand street food tutto sardo, i prodotti locali, con la birra artigianale, vini e buon cibo, musica e tanto altro».

Hanno operato bene i birrifici artigianali, gli street food, la sebada on the road, percorsi vari di degustazione, con i tartufi, formaggi, miele e tanta musica, con i gruppi musicali di Macomer, quali Ghost Tracks e Big Rocktes. Una cittadina in festa, con la gente protagonista anche con altre manifestazioni, quale la grande festa finale all'oratorio estivo parrocchiale, alla quale vi hanno partecipato centinaia di persone, tra giochi, musica e balli. E' però solo l'inizio di un'estate che sarà caratterizzata da grandi manifestazioni, tra sagre religiose, quali San Pantaleo, patrono della cittadina e incontri in piazza e quanto altro, a base di musica e di prodotti locali.

© Riproduzione riservata