"Samuele il bandito" è lo spettacolo teatrale di Bepi Vigna, prodotto da Il Crogiuolo, che sarà proposto domani sera (ore 19.30) nel centro culturale Casa Attene, in piazza Santa Croce, nel cure del centro storico, grazie all'iniziativa della cooperativa Esedra. Si tratta di un'opera teatrale interpretata da Fabrizio Congia, nell'ambito "Nur Archeo Festival", proprio per valorizzare i luoghi di interesse storico, come l'antico nucleo di Macomer, accanto alla casa natale del poeta Melchiorre Murenu e dove "L'Omero del Marghine" venne assassinato. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione allo cooperativa Esedra ed è parte di un programma del festival finalizzato a promuovere e valorizzare i luoghi di interesse storico. Proprio la tutela dei centri storici è un atto politico che attiene alla salvaguardia delle tradizioni, alla difesa dei beni identitari. Nel monologo rivive la figura di uno tra i più temuti banditi sardi dei primi del novecento, Samuele Stocchino, detto anche "La Tigre d’Ogliastra”. Samuele Stochino ha lavorato come servo pastore fino alla sua chiamata alle armi. Fante nella Prima Guerra Mondiale, condannato per diserzione, quando è nuovamente al fronte si mette in luce compiendo alcuni atti eroici per i quali viene insignito di una medaglia d’argento, che non poteva essere assegnata però ad un disertore.

