Oggi il paese è in festa, per celebrare la nuova centenaria. Si tratta di tia Tonia "Ganadu", Maria Antonia Nieddu, che ha infatti varcato oggi la soglia dei cento anni, tra le figlie e nipoti. Stamattina nella sua abitazione, nella via principale del paese, corso Vittorio Emanuele è stata celebrata una messa dal parroco, don Ottavio Sias e ricevuto la visita del sindaco, Gian Pietro Arca con l'amministrazione comunale.

Tia Tonia Ganadu è una delle tante persone che nel paese ha varcato la soglia dei cento anni.

Vedova di Martino Arca e madre di otto figli, (due deceduti, tra cui Bachisio, vittima dell'incidente ferroviario, avvenuto nel 2007), oltre a ricevere la visita degli amministratori comunali è stata al centro di una festa collettiva del paese.

Tia Tonia è entrata nel guinness dei primati per la longevità. Segue infatti tia Pietrina Niola, che ad ottobre di anni ne compirà 106, poi tiu Nanneddu Arca, che ne ha compiuto 104 e a novembre tiu Giovanni Ibba, originario di Serrenti, che ne compirà 105.

Negli ultimi vent'anni il paese ha avuto diversi centenari e per questo si dice che sotto il Montarbu vi sia l'elisir di lunga vita.

